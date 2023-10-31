Месси получил восьмой «Золотой мяч»! А Холанду досталась лишь самая унизительная награда

Призов было сразу несколько. Рассказываем, кто что выиграл.

Одной из главных претензий к «Золотому мячу» было правило, по которому приз вручали за календарный год. В этом году картина изменилась: теперь обладателя самой престижной индивидуальной награды в футболе выбирают по итогам сезона.

Правда, самая главная черта «Золотого мяча» осталась нетронутой. Приз снова достался Лионелю Месси! Великий нападающий не блистал в «ПСЖ», но наконец стал чемпионом мира со сборной Аргентины, а теперь радует болельщиков в США игрой за «Интер Майами».

Церемония вручения длилась несколько часов, и на ней произошло ещё много чего интересного. Рассказываем о главном.

«Золотой мяч». Как распределились места?

Для Месси это уже восьмой «Золотой мяч», и его рекорд стал ещё более недосягаемым. На втором месте по количеству трофеев — Криштиану Роналду, у него их пять. У остальных легенд и того меньше: Йохан Круифф, Мишель Платини и Марко ван Бастен взяли по три «Золотых мяча».

Лионель Месси Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

В этот раз в голосовании уже не было Роналду, но были молодые звёзды. Второе место в списке занял Эрлинг Холанд, побивший рекорд по голам за сезон в АПЛ (36) и выигравший с «Манчестер Сити» все главные трофеи — чемпионат, Лигу чемпионов и Кубок Англии. На третьей позиции оказался Килиан Мбаппе. Француз в прошлом сезоне стал чемпионом с «ПСЖ» и дошёл до финала чемпионата мира, где оформил хет-трик.

А вот как распределились места среди остальных номинантов:

4. Кевин Де Брёйне

5. Родри

6. Винисиус Жуниор

7. Хулиан Альварес

8. Виктор Осимхен

9. Бернарду Силва

10. Лука Модрич

11. Мохамед Салах

12. Роберт Левандовски

13. Яссин Боно

14. Илкай Гюндоган

15. Эмилиано Мартинес

16. Карим Бензема

17. Хвича Кварацхелия

18. Джуд Беллингем

19. Гарри Кейн

20. Лаутаро Мартинес

21. Антуан Гризманн

22. Ким Мин Джэ

23. Андре Онана

24. Букайо Сака

25. Йошко Гвардиол

26. Джамал Мусиала

27. Николо Барелла

28. Рандаль Коло Муани

29. Мартин Эдегор

30. Рубен Диаш.

Кому достались остальные награды у мужчин?

В последние годы список номинаций заметно расширился. Начиная с 2019-го отдельный приз достаётся лучшему нападающему сезона. Он назван в честь великого немецкого форварда Герда Мюллера и в этот раз достался Эрлингу Холанду. Всё логично, ведь статистика норвежца в прошлом сезоне такова: 53 матча, 52 гола, 9 ассистов.

Эрлинг Холанд Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Вот только есть нюанс. «Золотой мяч» в абсолютном большинстве случаев достаётся нападающим, и это понятно: именно они отвечают за шоу, забивают голы, приносят победы и трофеи, влюбляют детей в футбол. Но получается парадокс: «Золотой мяч» достаётся одному форварду, а приз лучшему игроку этого амплуа — другому. Награда Герда Мюллера из-за этого больше похожа на самую унизительную премию современности, на утешительный приз тому, кого прокатили мимо главного приза. Такая же участь пару лет назад постигла Роберта Левандовского, которому словно сказали: «Извини, «Золотой мяч» только для Месси, но вот тебе тоже красивая игрушка, не зря же ты приехал сюда». И поляк, и Холанд, очевидно, надеялись на награду посерьёзнее.

Также отдельный приз вручили лучшему вратарю сезона. Награда имени Льва Яшина досталась Эмилиано Мартинесу. На клубном уровне Эми выступает за относительно скромную «Астон Виллу», зато провёл турнир жизни в Катаре, взяв золото чемпионата мира со сборной Аргентины.

Эмилиано Мартинес Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Ещё одна награда досталась лучшему молодому футболисту сезона. Тут без сюрпризов: приз вручили Джуду Беллингему. Полузащитник в прошлом сезоне чуть не дотащил дортмундскую «Боруссию» до сенсационного чемпионства в Германии и был хорош на чемпионате мира в составе сборной Англии.

В голосовании Беллингем опередил этих парней:

2. Джамал Мусиала

3. Педри

4. Эдуарду Камавинга

5. Гави

6. Ксави Симонс

7. Алекс Бальде

8. Антониу Силва

9-10. Расмус Хойлунд, Элье Ваи

Джуд Беллингем Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Но и на этом не всё. Отдельный приз достался «Манчестер Сити» — это официально лучший клуб сезона. Тут вопросов ни у кого быть не может: команда выиграла исторический требл и покорила Европу настолько, насколько это вообще возможно.

А Винисиус получил приз имени великого бразильского футболиста Сократеса. Вингер «Реала» удостоился такой чести за общественную деятельность за пределами поля.

Кто получил награды в женском футболе?

Главный приз — «Золотой мяч» — забрала Айтана Бонмати. Футболистка «Барселоны» получила награду из рук топ-теннисиста Новака Джоковича!

Айтана Бонмати Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Победа Бонмати — не единственная для «Барселоны». Каталонцев признали лучшим клубом сезона в женском футболе. С речью выступал довольный президент «Барсы» Жоан Лапорта.

А как вам итоги церемонии? И в частности результаты голосования за «Золотой мяч».