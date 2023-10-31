Венгер: жаль, что такой большой клуб, как «Манчестер Юнайтед», выглядит так безнадёжно

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 10-го тура АПЛ.

«Я бы сказал, что всё вполне заслуженно. Пропасть между двумя командами становилась всё больше в ходе игры. В конце концов, жаль, что такой большой клуб, как «Манчестер Юнайтед», выглядит так безнадёжно.

Я не вижу, в чём они могут прибавить. Эта команда сейчас потеряла уверенность, качество и даже дух», – приводит слова Венгера Sportskeeda.

Напомним, 29 октября «Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» со счётом 0:3. На данный момент манкунианцы после десяти сыгранных матчей в АПЛ располагаются на восьмой строчке с 15 очками. «Сити» находится на третьем месте, у них 24 очка.