Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Салернитана — Сампдория. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Венгер: жаль, что такой большой клуб, как «Манчестер Юнайтед», выглядит так безнадёжно

Венгер: жаль, что такой большой клуб, как «Манчестер Юнайтед», выглядит так безнадёжно
Комментарии

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 10-го тура АПЛ.

«Я бы сказал, что всё вполне заслуженно. Пропасть между двумя командами становилась всё больше в ходе игры. В конце концов, жаль, что такой большой клуб, как «Манчестер Юнайтед», выглядит так безнадёжно.

Я не вижу, в чём они могут прибавить. Эта команда сейчас потеряла уверенность, качество и даже дух», – приводит слова Венгера Sportskeeda.

Напомним, 29 октября «Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» со счётом 0:3. На данный момент манкунианцы после десяти сыгранных матчей в АПЛ располагаются на восьмой строчке с 15 очками. «Сити» находится на третьем месте, у них 24 очка.

Материалы по теме
«Арсен Венгер, возьмите меня!» Как лидер сборной Кении просился в топ-клуб АПЛ
«Арсен Венгер, возьмите меня!» Как лидер сборной Кении просился в топ-клуб АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android