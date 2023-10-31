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Игрок «Манчестер Юнайтед» Рашфорд отправился в ночной клуб после поражения в игре с «Сити»

Игрок «Манчестер Юнайтед» Рашфорд отправился в ночной клуб после поражения в игре с «Сити»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд посетил ночной клуб после того, как «красные дьяволы» разгромно проиграли «Манчестер Сити» в минувшем матче английской Премьер-лиги (0:3). Об этом информирует Daily Mail.

Сообщается, что через несколько часов после игры с «горожанами» Рашфорд отправился в лучший ночной клуб Манчестера для того, чтобы отпраздновать свой день рождения вместе с семьёй и друзьями. На праздновании также находился защитник «красных дьяволов» Тирелл Маласиа.

Подчёркивается, что на следующее утро, в понедельник, английский футболист уже тренировался с остальной командой.

Напомним, в нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.

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