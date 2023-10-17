Рашфорд, в сентябре разбивший Rolls Royce, купил себе новый автомобиль за € 288 тыс.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд приобрёл новый автомобиль после того, как в минувшем сентябре разбил свой Rolls Royce. Об этом информирует The Sun.

По информации источника, английский футболист купил Mercedes Sprinter стоимостью £ 250 тыс. (€ 288 тыс.). Подчёркивается, что после сентябрьской аварии, в которой был разбит Rolls Royce Рашфорда, а сам футболист находился за рулём машины, он предпочёл обратиться к услугам личного водителя.

Напомним, в нынешнем сезоне в составе «красных дьяволов» 25-летний нападающий принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.