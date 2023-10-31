adidas подарил Месси восемь золотых колец в честь восьмого «Золотого мяча» аргентинца

Немецкая компания по производству спортивной одежды adidas подарила нападающему «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелю Месси восемь золотых колец в честь того, что он получил свой восьмой «Золотой мяч».

«Бесчисленные воспоминания, восемь колец, ноль сомнений», — написано в официальном аккаунте компании в соцсети X (ранее Twitter).

Фото: Официальный аккаунт adidas в соцсети X (ранее Twitter)

Напомним, церемония вручения награды лучшему футболисту минувшего сезона по версии французского журнала France Football состоялась вчера, 30 октября. По итогам голосования Месси был награждён «Золотым мячом», ставшим восьмым в его карьере.

В прошлом сезоне аргентинец сыграл 32 матча во французской Лиге 1 за «ПСЖ», в которых забил 16 мячей и отдал 16 результативных передач. Также Месси в семи матчах Лиги чемпионов отметился четырьмя голами и четырьмя голевыми пасами. В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира 2022 года.