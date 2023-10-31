Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Эллас Верона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» планирует отдать дань уважения Месси после реконструкции своего стадиона

«Барселона» планирует отдать дань уважения Месси после реконструкции своего стадиона
Комментарии

В «Барселоне» намерены провести полноценную церемонию прощания с легендарным нападающим каталонского клуба Лионелем Месси после того, как будет завершена реконструкция стадиона «Спотифай Камп Ноу». Об этом информирует Mundo Deportivo.

Сообщается, что дополнительным стимулом для руководства «Барселоны» организовать масштабную церемонию прощания с аргентинским форвардом стала его речь во время церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023, на которой Месси сказал, что он хотел бы попрощаться с болельщиками каталонского клуба по-другому, а не так, как это получилось в 2021 году из-за ограничений, обусловленных коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что «Барселона» намерена организовать данное мероприятие в ноябре 2024 года, когда домашний стадион сине-гранатовых будет реконструирован, а его численность увеличится на 60%.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
El Chiringuito: Месси изъявил желание стать спортивным директором «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android