Инфантино: 8-й «Золотой мяч» Месси — заслуженная награда после победы Аргентины на ЧМ-2022

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о завоевании аргентинским форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси восьмого по счёту приза «Золотой мяч».

«Поздравляю Месси с восьмым «Золотым мячом» – это потрясающее достижение! Заслуженная награда после того, как он привёл сборную Аргентины к победе на чемпионате мира в Катаре.

Спасибо за то, что ты приносил столько счастья футбольным болельщикам по всему миру на протяжении всей своей замечательной карьеры», — написал Инфантино в своих социальных сетях.

Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем Месси. Аргентинский форвард получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Напомним, в прошлом году Лионель Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 2022 года, который проходил в Катаре. Футболист отыграл полностью семь матчей турнира, где забил семь мячей, отметившись дублем в финале, и отдал три голевые передачи.