Шалимов: Бителло напоминает Захаряна, гол Ишкова похож на мячи Месси

Бывший тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился мнением о матче екатеринбургского клуба с московским «Динамо». Встреча прошла в рамках 13-го тура РПЛ и завершилась победой «Динамо» со счётом 2:1. Шалимов отметил, что бразильский игрок бело-голубых Бителло напоминает экс-футболиста «Динамо» Арсена Захаряна, а гол полузащитника «Урала» Ильи Ишкова похож на мячи аргентинца Лионеля Месси.

«Динамо» не хватило агрессии, которая была свойственна команде на старте сезона. Которую игру смотрю на Бителло — на мой взгляд, ему ещё надо набирать форму, прибавлять, он пока не бежит. Напоминает мне Захаряна — техничный, но скорости и мощи не хватает. Да, он забил гол, но в нём большая заслуга Смолова, отдавшего шикарный пас, и кроме того, затем Бителло отдал пас, который перехватил Егорычев — и чуть не забил гол, и именно с этого момента начался штурм «Урала». «Динамо» просто поплыло — мало того, что не могли зацепиться впереди, так и просто не могли нормально выбить мяч. Только чудо спасало — как в эпизоде с ударом головы Бикфалви.

Гол Ишкова действительно похож на те мячи, которые забивает Месси — раскачал, прошёл и ударил. Просто у Месси много голов таких, а у Ишкова пока один. Кроме того, после таких ситуаций начинается для игрока испытание — важно не получить звёздную болезнь», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».