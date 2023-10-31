Шалимов прокомментировал победу «Зенита» над «Ахматом»

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов поделился мнением о матче клуба с «Зенитом». Встреча прошла в рамках 13-го тура РПЛ и завершилась победой петербуржцев со счётом 2:1.

«Зенит» не меняет схему после травмы Фернандеса, в атаке выставляет двух форвардов. У Кассьерры идёт игра, его ставят, а Сергеев хорош в подыгрыше, а его гол показывает высокое техническое мастерство — если это он подбросил себе мяч через защитника при приёме передачи, это показатель уровня технической оснащённости.

По голу «Ахмата» — ошибка вратаря питерцев: стой в воротах, не мешай бороться игрокам. В итоге вратарь выбегает, мешает своему — гол пришёл после его ошибки.

«Зенит» явно набирает ход. А второй гол — явная ошибка защитников «Ахмата», когда дали и подать с фланга, и не мешали Кассьерре.

Нельзя сказать, что это был лёгкий матч «Зенита», но игра показала, что, если надо прибавить, команда может это делать оперативно», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».