Семак ответил на вопросы о стартовом составе «Зенита» на матч с «Крыльями»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выбор стартового состава команды на матч 6-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов».

«Максимально даём возможность играть тем, кто получает меньше игровой практики. К сожалению, Изидор болел и тренировался мало, поэтому он сегодня не в составе. Остальные все, кто играет меньше, сегодня в старте.

Ерохин будет исполнять функцию центрального нападающего? Да, он универсальный игрок. Понимаем, что это не его излюбленная позиция, но, к сожалению, у нас всегда два нападающих и на этой позиции сыграть особо некому в нынешней ситуации. Наши нападающие играют достаточно много, им нужно быть свежими.

Ренан? Конечно, мы хотим посмотреть, как он сейчас. На тренировках смотрится надёжнее и лучше, чем на том промежутке, когда он потерял место в составе. Хотим посмотреть, насколько хорошо он выглядит сейчас с точки зрения баланса и уверенности на поле.

Если Михаил Кержаков появляется на поле, то в следующем матче РПЛ будет другой голкипер? Это ничего не означает. Есть элемент недовосстановления игроков, мы даём Мише шанс после травмы набирать форму через игровое время», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».