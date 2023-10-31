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Круговой объяснил поздний гол «Зенита» в ворота «Крыльев Советов»

Круговой объяснил поздний гол «Зенита» в ворота «Крыльев Советов»
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Защитник «Зенита» Данил Круговой порассуждал, почему его команда забила поздний гол в ворота «Крыльев Советов» (1:0) в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Почему так поздно забили гол? Сложно сказать. У нас были отличные подходы. Нам не хватало последнего паса и точности в реализации. У нас было не прям много открываний за спину, хотя этого требовали. Мост постоянно сваливался ко мне на фланге, а должен был быть в центре. Немного было непонятно, как нам играть.

В перерыве была перестройка? Мои функции никак не изменились. Также играл по всей бровке, да и всё», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Благодаря победе в матче 6-го тура «Зенит» гарантировал себе первое место в таблице квартета. Самарцы завершили групповой этап на последней строчке и выбыли из турнира.

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