«У «Балтики» залетело всё, что они били в створ». Ромащенко — о поражении «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко поделился мнением о матче с «Балтикой». Встреча прошла в рамках 6-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России и завершилась победой калининградцев со счётом 4:1.

«По большому счёту всё, что у «Балтики» летело в створ ворот, залетело. Счёт не очень приятный, но в целом нам давался матч и давалось начало, первый тайм. Были какие‑то мелкие ошибки, которые привели ни с того ни с сего к пропущенным мячам. Соперника с победой, с выходом в дальнейший раунд. Нам надо не вешать нос и готовиться к следующему матчу. Ещё раз с победой соперника, всего доброго», — сказал Ромащенко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в составе «Балтики» дубль оформил Тамерлан Мусаев, также по голу забили Анхело Энрикес и Гедеон Гузина. В составе «Ахмата» единственный мяч на счету Антона Швеца.