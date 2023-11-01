Тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал формат Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о нынешнем формате проведения Фонбет Кубка России после матча группового этапа с «Крыльями Советов» (1:0).

«Как мне формат Кубка? Лично у меня вопросы есть: мне непонятно, как можно следующий этап разбивать на такой промежуток, когда ты первый матч играешь в 1/4 финала в декабре, а следующий через три месяца. Я этого понять не могу. Второй — по календарю, ведь можно играть не в дни, когда проходит Лига чемпионов, а в другие недели. И почему нужно обязательно играть через два дня на третий, когда есть возможность сыграть в более щадящем режиме. Расстояния в нашей стране достаточно большие: два дня, особенно (когда два матча) подряд выездных — это достаточно сложно. Есть время, чтобы сдвинуть эти моменты. Для меня непонятно. Объяснение есть, просто я не знаю какое. В остальном, учитывая отсутствие еврокубков, мы играем такое же количество матчей, как в еврокубках. В том режиме, который был раньше», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».