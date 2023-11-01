Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Утрехт — Валвейк. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал формат Кубка России

Тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал формат Кубка России
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о нынешнем формате проведения Фонбет Кубка России после матча группового этапа с «Крыльями Советов» (1:0).

«Как мне формат Кубка? Лично у меня вопросы есть: мне непонятно, как можно следующий этап разбивать на такой промежуток, когда ты первый матч играешь в 1/4 финала в декабре, а следующий через три месяца. Я этого понять не могу. Второй — по календарю, ведь можно играть не в дни, когда проходит Лига чемпионов, а в другие недели. И почему нужно обязательно играть через два дня на третий, когда есть возможность сыграть в более щадящем режиме. Расстояния в нашей стране достаточно большие: два дня, особенно (когда два матча) подряд выездных — это достаточно сложно. Есть время, чтобы сдвинуть эти моменты. Для меня непонятно. Объяснение есть, просто я не знаю какое. В остальном, учитывая отсутствие еврокубков, мы играем такое же количество матчей, как в еврокубках. В том режиме, который был раньше», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
Семак — о матче с «Крыльями»: было много борьбы, единоборств, много и брака было
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android