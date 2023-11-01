Гол бывшего игрока «Динамо» Моро стал победным для «Болоньи» в матче Кубка Италии

«Болонья» одержала победу над «Вероной» в матче 1/16 финала Кубка Италии со счётом 2:0. Встреча проходила в Болонье на стадионе «Ренато Даль-Ара».

Первый мяч в игре, который оказался победным, забил бывший полузащитник московского «Динамо» Никола Моро. Хорват отличился на 41-й минуте.

Второй гол в ворота «Вероны» забил нидерландский форвард «Болоньи» Сидней ван Хойдонк на 62-й минуте. У гостей на 73-й минуте был удалён хавбек Суат Сердар.

В 1/8 финала турнира «Болонья» встретится с «Интером». Матч должен пройти в Милане 20 декабря.

Ранее на стадии 1/16 финала победы одержали «Кремонезе», которая обыграла «Читтадделлу» (2:1 д.в.) и «Салернитана», разгромившая «Сампдорию» (4:0). «Кремонезе» в следующем раунде встретится с «Ромой», а «Салернитана» — с «Ювентусом».

Оставшиеся игры 1/16 финала Кубка Италии пройдут 1 и 2 ноября.