Гол бывшего игрока «Динамо» Моро стал победным для «Болоньи» в матче Кубка Италии

«Болонья» одержала победу над «Вероной» в матче 1/16 финала Кубка Италии со счётом 2:0. Встреча проходила в Болонье на стадионе «Ренато Даль-Ара».
Первый мяч в игре, который оказался победным, забил бывший полузащитник московского «Динамо» Никола Моро. Хорват отличился на 41-й минуте.
Второй гол в ворота «Вероны» забил нидерландский форвард «Болоньи» Сидней ван Хойдонк на 62-й минуте. У гостей на 73-й минуте был удалён хавбек Суат Сердар.
В 1/8 финала турнира «Болонья» встретится с «Интером». Матч должен пройти в Милане 20 декабря.
Ранее на стадии 1/16 финала победы одержали «Кремонезе», которая обыграла «Читтадделлу» (2:1 д.в.) и «Салернитана», разгромившая «Сампдорию» (4:0). «Кремонезе» в следующем раунде встретится с «Ромой», а «Салернитана» — с «Ювентусом».
Оставшиеся игры 1/16 финала Кубка Италии пройдут 1 и 2 ноября.
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