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Mash: экс-защитника сборной России Алексея Бугаева задержали с наркотическими веществами

Mash: экс-защитника сборной России Алексея Бугаева задержали с наркотическими веществами
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42-летнего бывшего футболиста Алексея Бугаева задержали в Краснодаре, где обнаружили при нём порядка 495 грамм мефедрона, сообщает телеграм-канал Mash.

Правоохранители установили, что Бугаев получил наркотические вещества во владение с помощью найденной на улице закладки. На Алексея заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере.

При задержании Бугаев оказал сопротивление полицейским, за что получил семь суток заключения в СИЗО за неповиновение.

Футболист является воспитанником московского «Торпедо». Также он выступал за такие российские клубы, как «Томь», «Локомотив», «Химки» и «Краснодар», после чего завершил карьеру в 2010 году. В 2004-2005 годах игрок провёл семь матчей за сборную России.

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