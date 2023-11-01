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Гол экс-игрока «Динамо» — в видеообзоре игры 1/16 финала Кубка Италии «Болонья» — «Верона»

Гол экс-игрока «Динамо» — в видеообзоре игры 1/16 финала Кубка Италии «Болонья» — «Верона»
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«Болонья» одержала победу над «Вероной» в матче 1/16 финала Кубка Италии со счётом 2:0. Встреча проходила в Болонье на стадионе «Ренато Даль-Ара».

«Болонья» выбила «Верону» из розыгрыша Кубка Италии

Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.

Первый гол в игре, который оказался победным, забил бывший полузащитник московского «Динамо» Никола Моро. Хорват отличился на 41-й минуте.

Второй мяч в ворота «Вероны» отправил нидерландский форвард «Болоньи» Сидней ван Хойдонк на 62-й минуте. У гостей на 73-й минуте был удалён хавбек Суат Сердар.

В 1/8 финала турнира «Болонья» встретится с «Интером». Матч должен пройти в Милане 20 декабря. Оставшиеся игры 1/16 финала Кубка Италии пройдут сегодня и завтра — 1 и 2 ноября.

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