Экс-игрок сборной России Бугаев не отрицал, что пытался скрыться от полиции

42-летний бывший защитник «Торпедо», «Локомотива», «Краснодара» и сборной России по футболу Алексей Бугаев, задержанный в Краснодаре с наркотическими веществами не пытался отрицать, что пытался скрыться от полицейских, проводивших мероприятия по определению его причастности к обороту наркотиков. Об этом сообщает Прикубанский районный суд города Краснодара.

«Прикубанским районным судом города Краснодара рассмотрено дело об административном правонарушении по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию…) в отношении Алексея Бугаева. Экс-футболист оказал сопротивление сотрудникам полиции, проводившим оперативные мероприятия по установлению его причастности к преступлению в сфере незаконного оборота наркотиков», — также говорится в пресс-релизе Прикубанского суда.

Напомним, сегодня появилась информация, что 42-летнего бывшего футболиста Алексея Бугаева задержали в Краснодаре, где обнаружили при нём порядка 495 грамм мефедрона. Правоохранители установили, что Бугаев получил наркотические вещества во владение с помощью найденной на улице закладки. На Алексея заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере. При задержании Бугаев оказал сопротивление полицейским, за что получил семь суток заключения в СИЗО за неповиновение.

Позже отец бывшего футболиста подтвердил, что его сын был задержан в Краснодаре.