Сенников — о деле Бугаева с наркотиками: всем футболистам тяжело после окончания карьеры

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал информацию о том, что экс-футболист «Торпедо», «Локомотива», «Краснодара» и сборной России Алексей Бугаев был задержан в Краснодаре по подозрению в сбыте наркотиков.

«Неожиданно на самом деле. Не знаю, что это за ситуация. У него нашли или может его кто-то подставил. Судить сложно. Всякое может быть в нашем мире. Во время карьеры от него в эту сторону никаких намёков не было. Но с людьми может всякое произойти после окончания карьеры. Может, кто-то и друзей подставил, а может он и правда втянулся во что-то. Должно быть разбирательство.

Это может быть из-за того, что после окончания карьеры многим футболистам тяжело найти себя в дальнейшей жизни? Надо просто найти своё увлечение, дело, идти в правильном направлении. Всем тяжело заканчивать карьеру. Футболисты — эмоциональные люди. Может в разное русло это уйти. Кто-то может стать тренером, а кто-то может уйти в запой или игру в карты», — приводит слова Сенникова Legalbet.

Напомним, ранее сегодня появилась информация, что 42-летнего бывшего футболиста Алексея Бугаева задержали в Краснодаре, где обнаружили при нём порядка 495 грамм мефедрона. Правоохранители установили, что Бугаев получил наркотические вещества во владение с помощью найденной на улице закладки. На Алексея заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере.