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Костанца: Солдатенков — один из лучших защитников в России

Костанца: Солдатенков — один из лучших защитников в России
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Футболист «Крыльев Советов» Фернандо Костанца назвал капитана самарской команды Александра Солдатенкова одним из лучших защитников, выступающих в Российской Премьер-Лиге.

«Кто из «Крыльев» заиграл бы в топ-лигах Европы? Я! А еще Гарре, Бейл и наш капитан Солдатенков. Отменный защитник. Лучший в России? Думаю, да. Один из лучших — сто процентов. Мне очень нравится, как Александр играет. И ведь продолжает прогрессировать», — приводит слова Костанцы Sport24.

К «Крыльям Советов» Костанца присоединился зимой 2022 года из «Шерифа». В нынешнем сезоне 24-летний защитник провёл 10 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Солдатенков отыграл 12 матчей и записал на свой счёт одну голевую передачу.

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