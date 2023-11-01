Первый тренер Миранчука: Алексею нужно уходить из «Аталанты». Его там недооценивают

Александр Воронков, первый тренер Алексея Миранчука, рассказал, что 28-летнему футболисту лучше покинуть «Аталанту», а также заявил, что если в командах Европы Алексею не будут давать игровое время, то лучше вернуться в РПЛ.

«Решение за Алексеем, но я думаю, что ему нужно уходить из «Аталанты». Его там не замечают, недооценивают. Какой клуб подойдёт Леше больше всего? Тот, в котором ему гарантированно предоставят игровое время. Если в Европе такой команды не будет, то лучше вернуться в РПЛ. Но решать только ему. Насколько я знаю, обратно Лёша пока не особо рвётся», — приводит слова Воронкова «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне чемпионата Италии 28-летний Алексей Миранчук провёл три матча. Также на счету полузащитника одна игра в Лиге Европы. Результативными действиями российский футболист не отметился.

Прошлый сезон Миранчук провёл в «Торино» на правах аренды, где за 31 матч во всех турнирах забил четыре гола и оформил пять результативных передач.