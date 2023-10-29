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«Аталанта» планирует отправить Миранчука в аренду зимой

«Аталанта» планирует отправить Миранчука в аренду зимой
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В руководстве итальянской «Аталанты» обсуждается вариант ухода российского полузащитника Алексея Миранчука из клуба в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщил Metaratings.

По информации источника, рассматривается вариант с арендой футболиста в другой клуб. Отмечается, что сторону игрока не устраивает текущее положение Миранчука в команде, при этом его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

В текущем сезоне чемпионата Италии 28-летний Алексей Миранчук провёл три матча. Также на счету полузащитника одна игра в Лиге Европы. Результативными действиями российский футболист не отметился.

Напомним, прошлый сезон Миранчук провёл в «Торино» на правах аренды, где за 31 матч во всех турнирах забил четыре мяча и оформил пять голевых передач.

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