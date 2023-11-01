«Монако» отыскал вариант усиления левого фланга обороны

«Монако» в зимнее трансферное окно может подписать левого защитника «Амьена» Кассума Уаттара. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Footmercato.

По информации источника, монегаски заплатят за 19-летнего игрока обороны около € 2 млн. Стороны близки к согласованию финальных деталей. Защитник присоединится к новому клубу после открытия зимнего трансферного окна в январе.

Уттара выступает за «Амьен» с 2020 года. В текущем сезоне защитник провёл 11 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 600 тыс.