Игрок «Локо» Рыбчинский: к девушкам-судьям отношусь положительно. Судейство было хорошим

Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский заявил, что положительно относится к девушкам-арбитрам.

«Чего-то не хватало. Разобрали последние игры. Сегодня вышли с максимальным настроем и концентрацией. Тренер настраивал нас на победу, чтобы мы вышли с первого места.

Отношусь к девушкам-судьям в футболе положительно. Сегодня рефери отсудила хорошо. Нет ничего такого, что девушки судят», — передаёт слова Рыбчинского корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, встреча 6-го тура группы В Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином» завершилась со счётом 3:0. Матч прошёл на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной из Сочи.