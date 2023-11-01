Абаскаль: когда будут готовы играть Промес и Джикия? Я не знаю

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором его команда дома уступила «Краснодару» (2:3), заявил, что не знает, когда будут готовы играть защитник Георгий Джикия и нападающий Квинси Промес.

«Когда будут готовы Промес и Джикия? Я не знаю», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сообщалось, что Джикия сломал ребро на тренировке. Отмечалось, что капитан красно-белых пропустит около месяца. Джикия выступает за «Спартак» на протяжении шести лет (с 2017 года). За последние пять матчей РПЛ он ни разу не выходил на поле в стартовом составе. Контракт игрока с московским клубом действует до конца мая 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6,5 млн.

В текущем сезоне Промес провёл за красно-белых 16 матчей во всех официальных турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. На данный момент нидерландец восстанавливается после повреждения.