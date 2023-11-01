Антон Зиньковский высказался о поражении «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о матче с «Краснодаром». Встреча прошла в рамках 6-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России и завершилась победой «быков» со счётом 3:2.

«Хотели дома хорошо сыграть, порадовать дома болельщиков. Не получилось. Зрелищная игра зато получилась: голы, пенальти, отмены голов. Всё было в этой игре.

«Краснодару» нужно было выигрывать, чтобы попасть в двойку. Они взвинтили темп, или повезло, что быстро забили. Дальше нам нужно было отыгрываться», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, после шести сыгранных матчей в Кубке России «Краснодар» располагается на второй строчке с 11 очками. «Спартак» стал победителем группы D, набрав 12 очков.