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«Челси» обыграл «Блэкберн» и вышел в 1/4 финала Кубка лиги. «Арсенал» вылетел из турнира

«Челси» обыграл «Блэкберн» и вышел в 1/4 финала Кубка лиги. «Арсенал» вылетел из турнира
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Завершились два матча 1/8 финала Кубка английской лиги. В одном из них лондонский «Челси» на домашней арене уверенно разобрался с «Блэкберном» — 2:0.

Хозяева открыли счёт на 30-й минуте усилиями защитника Бенуа Бадьяшиля. На 59-й минуте ещё одним голом в составе «синих» отметился Рахим Стерлинг, отличившийся с передачи Коула Палмера.

Англия - Кубок лиги . 1/8 финала
01 ноября 2023, среда. 22:45 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 0
Блэкберн Роверс
Блэкберн
1:0 Бадьяшиль – 30'     2:0 Стерлинг – 59'    

В ещё одном матче «Арсенал» на выезде уступил «Вест Хэму» — 1:3. Подопечные Микеля Артеты «горели» к 60-й минуте со счётом 0:3. В составе «молотобойцев» отличились Мохаммед Кудус и Джаррод Боуэн. Ещё один мяч отправил в свои ворота защитник «канониров» Бен Уайт. «Арсенал» сумел ответить на это лишь «голом престижа» — на 90+6-й минуте забил полузащитник Мартин Эдегор.

Таким образом, по результатам сегодняшних матчей «Челси» и «Вест Хэм» вышли в 1/4 финала Кубка лиги, в то время как «Арсенал» и «Блэкберн» закончили своё выступление в турнире.

Англия - Кубок лиги . 1/8 финала
01 ноября 2023, среда. 22:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
3 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Уайт – 16'     2:0 Кудус – 50'     3:0 Боуэн – 60'     3:1 Эдегор – 90+6'    
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