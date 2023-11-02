«Челси» обыграл «Блэкберн» и вышел в 1/4 финала Кубка лиги. «Арсенал» вылетел из турнира

Завершились два матча 1/8 финала Кубка английской лиги. В одном из них лондонский «Челси» на домашней арене уверенно разобрался с «Блэкберном» — 2:0.
Хозяева открыли счёт на 30-й минуте усилиями защитника Бенуа Бадьяшиля. На 59-й минуте ещё одним голом в составе «синих» отметился Рахим Стерлинг, отличившийся с передачи Коула Палмера.
В ещё одном матче «Арсенал» на выезде уступил «Вест Хэму» — 1:3. Подопечные Микеля Артеты «горели» к 60-й минуте со счётом 0:3. В составе «молотобойцев» отличились Мохаммед Кудус и Джаррод Боуэн. Ещё один мяч отправил в свои ворота защитник «канониров» Бен Уайт. «Арсенал» сумел ответить на это лишь «голом престижа» — на 90+6-й минуте забил полузащитник Мартин Эдегор.
Таким образом, по результатам сегодняшних матчей «Челси» и «Вест Хэм» вышли в 1/4 финала Кубка лиги, в то время как «Арсенал» и «Блэкберн» закончили своё выступление в турнире.
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