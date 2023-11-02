Ультрас «Селтика»: руководство своим поведением опозорило клуб

Забаненные представители фан-группы Green Brigade ответили руководству шотландского «Селтика».

«В последние недели болельщики «Селтика» с гордостью выражали солидарность с палестинским народом. В то время как руководство клуба заняло позицию, более близкую к позиции ультраправого британского правительства с аналогичными попытками цензуры и санкций в отношении тех, кто солидарен с Палестиной.

В то время как число погибших в Газе приближается к 10 тысячам (включая четыре тысячи детей), руководство своим поведением опозорило «Селтик».

Несомненно, санкции в отношении тех, кто связан с Green Brigade, стали результатом солидарности группы с палестинцами. Коллективные санкции, очевидно, несправедливы, а отдельные лица незаслуженно наказаны до выдвижения каких-либо обвинений, предъявления доказательств и предоставления права на защиту.

Мы надеемся, что любой здравомыслящий человек поймёт, что обвинения не соответствуют действительности, но на некоторые из них мы хотели бы обратить внимание.

Как ультрас, известные своей бурной поддержкой и креативностью, мы время от времени нарушаем различные правила, установленные для порядка футбольных стадионов. Будь то демонстрация антифашистского баннера на матче с «Лацио» или флагов Палестины на игре с «Атлетико». Мы без сожаления обходим проверки безопасности на стадионах ради акций, которые явно приветствуются фанатами «Селтика» и другими зрителями.

Мы категорически отрицаем зловещие и клеветнические обвинения в «проникновении на стадион» и «запугивании, угрозах и оскорбительном поведении по отношению к персоналу».

Смехотворно обвинять Green Brigade в «небезопасном поведении» на субботнем матче с «Хибернианом». Учитывая, что официальные лица «Селтика» были соучастниками широко критикуемой операции по обеспечению безопасности на подходе к стадиону, которая поставила под угрозу безопасность наших болельщиков.

Руководство клуба занимает исторически неправильную сторону, и мы призываем всех заинтересованных лиц выразить своё недовольство теми, кто несёт ответственность за принятые решения и санкции», – сообщает ультрас «Селтика» в социальной сети.