Месси отказался от фото с президентом «Барселоны» Лапортой на церемонии вручения «ЗМ»

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси отказался от общего фото с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой на церемонии, которая прошла 30 октября в Париже, сообщает Cope.

По информации источника, Лапорта собирался сделать совместный снимок с аргентинцем и обладательницей женского «Золотого мяча» испанкой Айтаной Бонмати, которая выступает за каталонцев, но Месси «категорически отказался» фотографироваться.

Взаимоотношения Лапорты и Месси испортились после ухода 36-летнего нападающего из команды летом 2021 года. Лапорта во время предвыборной кампании уверял, что аргентинец останется в клубе, но обещаний своих не сдержал.

Месси выступал за «Барселону» с 2005 по 2021 год. За всё время аргентинец сыграл за сине-гранатовых 778 матчей, где забил 672 мяча и отдал 303 голевые передачи.

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