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«Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии, проиграв клубу из Третьей лиги на 90+6-й

«Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии, проиграв клубу из Третьей лиги на 90+6-й
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Германии между «Саарбрюккеном», представляющим Третью лигу, и мюнхенской «Баварией». «Саарбрюккен» одержал победу со счётом 2:1.

Первый мяч был забит на 16-й минуте матча, когда полузащитник Томас Мюллер вывел мюнхенцев вперёд с передачи Франса Кретцига. В компенсированное время первого тайма «Саарбрюккен» сравнял счёт. Забитым мячом отметился полузащитник Патрик Зонтхаймер. Ему ассистировал Лукас Бёдер. В самом конце игры, а именно на 90+6-й минуте, хавбек «Саарбрюккена» Марцель Гаус вырвал победу для своей команды, поразив ворота Мануэля Нойера.

Таким образом, «Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии. «Саарбрюккен» прошёл в 1/8 финала Кубка Германии.

Кубок Германии . 2-й раунд
01 ноября 2023, среда. 22:45 МСК
Саарбрюккен
Саарбрюккен
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен
0:1 Мюллер – 16'     1:1 Зонтхаймер – 45+1'     2:1 Гаус – 90+6'    
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