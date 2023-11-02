«Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии, проиграв клубу из Третьей лиги на 90+6-й
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Германии между «Саарбрюккеном», представляющим Третью лигу, и мюнхенской «Баварией». «Саарбрюккен» одержал победу со счётом 2:1.
Первый мяч был забит на 16-й минуте матча, когда полузащитник Томас Мюллер вывел мюнхенцев вперёд с передачи Франса Кретцига. В компенсированное время первого тайма «Саарбрюккен» сравнял счёт. Забитым мячом отметился полузащитник Патрик Зонтхаймер. Ему ассистировал Лукас Бёдер. В самом конце игры, а именно на 90+6-й минуте, хавбек «Саарбрюккена» Марцель Гаус вырвал победу для своей команды, поразив ворота Мануэля Нойера.
Таким образом, «Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии. «Саарбрюккен» прошёл в 1/8 финала Кубка Германии.
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