Бородюк: откуда у руководителей наших клубов такой пиетет перед иностранными тренерами?

Олимпийский чемпион 1988 года Александр Бородюк высказался о большом количестве тренеров-иностранцев в России.

«В нашем футболе много управленцев, которые любят футбол, переживают, стараются и вкладываются — огромный респект таким людям. Но есть те, для кого футбол — это временная работа, а не дело всей жизни. Есть тренеры, которые непонятно откуда приглашаются, — у всех появляются вопросы. Откуда у руководителей клубов такой пиетет перед иностранными тренерами, которые ничего не добились как в качестве игрока, так и в качестве специалиста?

Я не знаю, как это можно объяснить. Мы обсуждаем это с бывшими игроками — сами не понимаем. К сожалению, такое явление есть в футболе. Наверное, у них какие-то суперагенты или управленцы клубов видят качества. Приглашение Клотета в «Торпедо»? Я не думал об этом. Мне неинтересна эта тема», — рассказал Бородюк в беседе с корреспондентом Егором Кабаком.

Сейчас в РПЛ одновременно работают четыре иностранных специалиста: Гильермо Абаскаль («Спартак»), Давид Деограсия («Оренбург»), Марцел Личка («Динамо») и Владимир Ивич («Краснодар»).