Бородюк: с Испанией на Евро-2008 нужно было сыграть по-другому

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк предположил, реально ли было обыграть национальную команду Испании на Евро-2008.

«Нам было очень трудно против них. Спустя годы я думаю, что, может, с ними стоило сыграть так, как на чемпионате мира — 2018: не в открытый футбол, а закрыться. С тем поколением — Хави, Иньеста, Пуйоль, Торрес — надо было играть в закрытый футбол. Но сейчас уже эти разговоры не имеют смысла», — сказал Бородюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, на континентальном первенстве 2008 года сборная России дошла до полуфинала, где разгромно уступила сборной Испании со счётом 0:3. На пути к 1/2 финала россияне обыграли сборную Нидерландов.