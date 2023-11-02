Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сассуоло — Специя. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бородюк: с Испанией на Евро-2008 нужно было сыграть по-другому

Бородюк: с Испанией на Евро-2008 нужно было сыграть по-другому
Комментарии

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк предположил, реально ли было обыграть национальную команду Испании на Евро-2008.

«Нам было очень трудно против них. Спустя годы я думаю, что, может, с ними стоило сыграть так, как на чемпионате мира — 2018: не в открытый футбол, а закрыться. С тем поколением — Хави, Иньеста, Пуйоль, Торрес — надо было играть в закрытый футбол. Но сейчас уже эти разговоры не имеют смысла», — сказал Бородюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, на континентальном первенстве 2008 года сборная России дошла до полуфинала, где разгромно уступила сборной Испании со счётом 0:3. На пути к 1/2 финала россияне обыграли сборную Нидерландов.

Материалы по теме
«Долго думали, брать ли Аршавина». Неизвестные детали Евро-2008 и ОИ-1988 от Бородюка
Эксклюзив
«Долго думали, брать ли Аршавина». Неизвестные детали Евро-2008 и ОИ-1988 от Бородюка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android