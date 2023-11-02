Евгений Калешин: глобально «Спартак» — это как «Барселона» в Испании

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин заявил, что «Спартак» остаётся самым принципиальным соперником для других российских футбольных клубов.

«Глобально «Спартак» — это как «Барселона» в Испании. По стилю игры, по философии. Всё равно «Краснодар» — это провинциальный клуб. И, если ты обыгрываешь «Спартак» или опережаешь его в таблице, это в истории клуба остаётся. При всём уважении к «Зениту», «Динамо» или ЦСКА. Именно «Спартак» вызывает наибольшую реакцию. Наверное, это самый главный соперник для всех», — сказал Калешин в эфире «Матч ТВ».

В среду, 1 ноября, красно‑белые на домашней арене проиграли «Краснодару» (2:3) в 6‑м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В чемпионате «Спартак» занимает седьмое место, набрав 20 очков после 13 туров.