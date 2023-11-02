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Александр Бородюк: чемпионат СССР входил в топ-3 лиг в Европе

Александр Бородюк: чемпионат СССР входил в топ-3 лиг в Европе
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Олимпийский чемпион 1988 года, бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР Александр Бородюк поделился мнением об уровне чемпионата СССР.

«Наш чемпионат в Советском Союзе был топовым турниром, который входил в тройку лучших в Европе. Причём это не мои слова, а Хайманна из Kicker. Когда он приезжал, так и говорил: «Ваш чемпионат — один из сильнейших в Европе».

Стать лучшим бомбардиром такого чемпионата, да ещё и дважды, было для меня огромным счастьем. В поколении 1980-90-х были выдающиеся футболисты: Черенков, Гаврилов, Родионов, Блохин, Дасаев, Лосев… Всех не перечислишь, потому что выдающихся футболистов было очень много. Под этими достижениями кроется трудолюбие. Игра в Бундеслиге была для меня отличным опытом. «Шальке» до сих пор вспоминает меня и относится ко мне с уважением», — сказал Бородюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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