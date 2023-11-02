Классен: с «Краснодаром» чувствовал, что играли с командой, которая борется за чемпионство

Защитник «Спартака» Леон Классен назвал «Краснодар» командой, которая борется за чемпионский титул.

«Чувствовал, что играли против команды, которая борется за чемпионство. Поэтому мотивация была большой, чтобы выиграть у них. Не знаю, что в «Краснодаре» изменилось. Это лучше спросить у них, что изменилось, что они так хорошо играют», — сказал Классен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 13 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. На второй строчке расположился «Зенит» (26 очков), третье место занимают самарские «Крылья Советов» (22). Следующий матч «Краснодар» проведёт 5 ноября, когда в гости к «быкам» приедут «Крылья Советов». «Спартак» располагается на седьмом месте в таблице.