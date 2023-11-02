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Классен: с «Краснодаром» чувствовал, что играли с командой, которая борется за чемпионство

Классен: с «Краснодаром» чувствовал, что играли с командой, которая борется за чемпионство
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Защитник «Спартака» Леон Классен назвал «Краснодар» командой, которая борется за чемпионский титул.

«Чувствовал, что играли против команды, которая борется за чемпионство. Поэтому мотивация была большой, чтобы выиграть у них. Не знаю, что в «Краснодаре» изменилось. Это лучше спросить у них, что изменилось, что они так хорошо играют», — сказал Классен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 13 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. На второй строчке расположился «Зенит» (26 очков), третье место занимают самарские «Крылья Советов» (22). Следующий матч «Краснодар» проведёт 5 ноября, когда в гости к «быкам» приедут «Крылья Советов». «Спартак» располагается на седьмом месте в таблице.

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