Защитник «Спартака» Классен: Соболев сказал, что не коснулся мяча при втором пенальти

Защитник «Спартака» Леон Классен высказался об отменённом голе нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:3).

«Почему результат в Кубке и чемпионате отличается? Мы же с «Краснодаром» не очень хорошо сыграли и проиграли. Думаю, эта игра была не самой нашей лучшей игрой. Надо добавлять и в Кубке, и в чемпионате.

Соболев сказал, что не коснулся мяча при втором пенальти. Мы смотрели — вроде не коснулся, когда нога под мяч ушла», — сказал Классен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, на 84-й минуте матча форвард московской команды Александр Соболев сравнял счёт с пенальти — 3:3. Но гол отменили. Соболев умудрился при исполнении удара сделать два касания — мяч чиркнул по левой опорной ноге, а удар уже с правой пошёл за пределами правил. После этого нападающий накричал на арбитра и получил за это жёлтую карточку.