Бородюк: это поколение российских футболистов слабее предыдущих

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк сравнил современное поколение российских футболистов с предыдущими. По его мнению, сейчас уровень футболистов в стране стал ниже.

«Конечно, слабее. Даже те, кто сейчас играют в национальной сборной, немного слабее. Отдельный случай — Головин: он шестой год в «Монако», является лидером и проявляет себя. Классных футболистов сейчас единицыа», — сказал Бородюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, Бородюк работал в сборной России в период Евро-2008, на котором национальная команда себя хорошо проявила. На континентальном первенстве 2008 года сборная России дошла до полуфинала, где разгромно уступила сборной Испании со счётом 0:3. На пути к 1/2 финала россияне обыграли сборную Нидерландов.