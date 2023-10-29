Смолов: вижу позитив, что УЕФА и ФИФА настроены нас допустить. Но другие страны против

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал ситуацию с отстранением российских команд от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Вижу позитив, что УЕФА и ФИФА настроены, чтобы нас допустить. Но другие страны сильно против этого, к сожалению. Это, как всегда, скатывается в политику.

Пока не закончится СВО, не вернут? Наверное, в этом есть какая-то последовательность», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 29 октября, в матче 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Голами за москвичей отметились Тюкавин и Бителло.

После результата данного матча «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 21 очком после 13 матчей в Российской Премьер-Лиге. «Урал» находится 10-й строчке, набрав 16 очков в 13 турах чемпионата России.