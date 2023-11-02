Константин Зырянов: руководители «Краснодара» сняли розовые очки

Экс-полузащитник «Зенита», а ныне главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов высказался о лидирующем в турнирной таблице РПЛ «Краснодаре».

«Не то чтобы «Краснодар» меня удивил. Мы с ними играли на предсезонных сборах, и это единственная команда, которая не смогла нас победить. Мы сыграли 2:2 с ними. Поэтому мы их здорово подготовили. На этом фоне они пока идут хорошо. Согласен ли, что футбол команды изменился? То, что в «Краснодаре» играет много легионеров, а не своих воспитанников — конечно. Вот мы и видим результат. Я думаю, что руководители сняли розовые очки. Поняли, что 11 воспитанниками выигрывать чемпионство в России в принципе невозможно», — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 13 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая идущий вторым «Зенит» на два очка.