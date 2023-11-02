Щербаченко: настоящий Кубок России — это когда команда РПЛ приезжает в регионы

Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко высказался о нынешнем формате Фонбет Кубка России.

«Для «Акрона» Кубок — особенный турнир? Да. Когда ты уже почувствовал, как говорится, запах крови высоких стадий игры с клубами РПЛ, то тебе всегда этого хочется. И РПЛ стоит особняком для команд первого, второго дивизиона. Почему я всё время и выступаю за то, что вот это не Кубок России, а это другой Кубок.

Кубок России — это когда играют на вылет, в одном или двух матчах, и когда команда РПЛ приезжает в регионы. Вот это настоящий Кубок. И его нужно каким‑то образом возрождать. В регионах ждут команды Премьер‑Лиги. То же самое сейчас в «Акроне» — там ждут такие игры.

Мало, что из всех регионов только четыре получат команды Премьер‑Лиги? Конечно, это очень мало. Деньги пришли? Да, даже в регионы пришли. Пусть и небольшие суммы, но они с прогрессией идут.

И ещё я бы, например, сделал так: попал Владивосток («Динамо» — Прим. «Чемпионата») на «Химки» — значит, обязательно надо, чтобы играли у клуба низшей лиги дома. Потому что во Владивостоке был бы бум. Это радость, развитие. «Амкар» играл в Хабаровске (со «СКА‑Хабаровск» — Прим. «Чемпионата»). В Хабаровске собралась тысяча, а в Перми бы собралось 7–8 тысяч людей. Это тоже нужно учитывать для поднятия интереса и для того, чтобы не было проходных матчей.

Интерес к Кубку сейчас своеобразный. Он в большей степени финансовый, и акцент всё‑таки сделан на Премьер‑Лигу», — сказал Щербаченко в эфире «Матч ТВ».