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Тарханов: «Акрон» смог далеко пройти в Пути регионов. Почему это не может сделать «Сочи»?

Тарханов: «Акрон» смог далеко пройти в Пути регионов. Почему это не может сделать «Сочи»?
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Советник президента «Сочи» по развитию юношеского футбола Александр Тарханов высказался о перспективах клуба в текущем розыгрыше Фонбет Кубка России. В среду, 1 ноября, сочинцы на своём поле победили «Факел» в матче 6‑го тура группового раунда Пути РПЛ (2:0). Благодаря этой победе подопечные Александра Точилина финишировали на третьем месте в группе А с восемью очками и продолжат борьбу в турнире в плей‑офф Пути регионов.

«В этой игре не очень много было моментов, тем не менее «Сочи» удалось свои реализовать. При этом воронежцы выглядели неплохо и имели подходы к воротам хозяев. Соперники с переменным преимуществом играли. Концовка, думаю, за «Факелом» осталась: они пытались переломить ход игры. Но в целом, наверное, «Сочи» выглядел более уверенно.

Что ж, хорошо, что «Сочи» получил право продолжить выступления в Кубке России в Пути регионов. Будем выбивать соперников по турнирной сетке (смеётся). «Акрон», представляющий Первую лигу, в том сезоне ведь смог дойти далеко в Пути регионов. Почему это не может сделать «Сочи»? Думаю, что это возможно», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

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