«Пока вопрос неактуальный». Зырянов – о желании в будущем возглавить «Зенит»

Экс-полузащитник «Зенита», а ныне главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов высказался о желании в будущем возглавить питерскую команду.

«Хотел бы я в будущем возглавить «Зенит»? Странный вопрос. Он пока неактуальный. Я главный тренер «Черноморца». Все мои силы и желания, чтобы «Черноморец» показывал хороший футбол, выигрывал. Именно здесь, в Новороссийске», — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Зырянов возглавил «Черноморец» осенью 2022 года и за один сезон вывел команду в Мелбет Первую Лигу. На данный момент после 16 сыгранных матчей во втором по силе дивизионе России клуб находится в зоне вылета, на 15-м месте с 18 очками. Лидером чемпионата является «Акрон» с 30 баллами.