Зырянов: немножко я расстроен, что не удалось привезти в Новороссийск команду РПЛ в Кубке

Экс-полузащитник «Зенита», а ныне главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов заявил, что был расстроен из-за того, что не удалось привезти команду РПЛ в Новороссийск в Фонбет Кубке России.

«Мы — участник Первого дивизиона. Нам нужно было пройти три тура, чтобы привезти команду РПЛ. Я не считаю, что это много. Нормально. Но в этом году не смогли привезти. Немножко я расстроен», — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Зырянов возглавил «Черноморец» осенью 2022 года и за один сезон вывел команду в Мелбет Первую Лигу. Команда под руководством Константина Георгиевича вылетела из Кубка России в 6-м круге от «Родины» (0:3).

На данный момент после 16 сыгранных матчей во втором по силе дивизионе России клуб находится в зоне вылета, на 15-м месте с 18 очками. Лидером чемпионата является «Акрон» с 30 баллами.