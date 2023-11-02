Вратарь ЦСКА Тороп: как будто на поле был не я, а какой-то мальчик на побегушках

Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп рассказал о самом сложном матче в этом сезоне.

«Наверное, с «Оренбургом» на выезде, когда сыграли 1:1. Это был мой четвёртый матч подряд. В игре не всё получалось, и весь матч я пытался перебороть себя, включиться по максимуму. Потом пересматривал моменты, пересматривал гол – и пришёл к пониманию, что я вообще не чувствовал ту игру. Как будто на поле был не я, а какой-то мальчик на побегушках. Но через такое тоже надо пройти — и постараться сделать это с высоко поднятой головой.

В любом случае у меня теперь есть понимание того, как нужно правильно готовиться к играм и как морально настраиваться. У вратаря самое важное – это психология. Чем больше у тебя понимания предстоящей игры, ожиданий от неё, представлений о подготовке к матчу, чем больше ты в себя всего этого впитаешь, тем лучше.

С чего всё началось? Это пошло с разминки. Я всегда сильно настраиваюсь, но тут чувствовал себя немножко не в своей тарелке. Не смог добиться баланса на чаше весов, не получилось. Общался с Дмитрием Сергеевичем Крамаренко – он говорит, что у каждого вратаря свой индивидуальный подход, и надо понять, какой для меня самый оптимальный. Кому-то надо 50 ударов на разминке сделать, чтобы пропотеть и быть готовым, а кому-то всего несколько раз пробить. Надо понять, как лучше всего себя подготавливать к играм — и чем быстрее я это пойму, тем лучше. Дай бог, чтоб и дальше давали играть. Посмотрим», — приводит слова Торопа пресс-служба клуба.