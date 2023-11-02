Рио Фердинанд рассказал о причине, из-за которой Беллингем не перешёл в «Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал о том, почему в 2020 году полузащитник Джуд Беллингем, выступающий на тот момент за «Бирмингем», отказался от перехода в стан «красных дьяволов».

«Джуд Беллингем предпочёл перейти в дортмундскую «Боруссию», а не в «Манчестер Юнайтед»? Знаете, что я слышал? Он хотел каких-то гарантий относительно того, что станет игроком основного состава. Но в «Манчестер Юнайтед» ему не хотели давать таких гарантий. Эту информацию я получил из очень хорошего источника. Ему не дали гарантий, что он будет игроком основной команды, и он сказал: «Знаете что, я знаю себе цену, если вы не цените меня таким, каким я себя вижу, мне придётся перейти в другой клуб», — приводит слова Фердинанда Sportskeeda.