Игрок «Монпелье» Сако заявил, что покидает клуб после драки с главным тренером команды

Сегодня, 2 ноября, защитник «Монпелье» Мамаду Сако заявил о прекращении сотрудничества с французским клубом из-за недавнего инцидента с дракой с главным тренером команды Мишелем Дер Закаряном.

«Вы должны выйти из-за стола, когда вам больше не оказывают уважения.

После инцидента, произошедшего в учебном центре на минувшей неделе, за который я снимаю с себя всякую ответственность, мной было принято решение, что сегодня, 2 ноября 2023 года, будет прекращено моё сотрудничество с «Монпелье».

Я провёл два года в этом клубе с семейной атмосферой. Мне доставляло удовольствие делиться опытом игры на высоком уровне с сокомандниками и «младшими братьями» из академии.

Благодарю их за безупречную поддержку. Также выражаю благодарность медицинскому персоналу и не забываю о болельщиках, оценивших по достоинству моё пребывание в клубе. Спасибо спортивному директору Бруно Каротти, который был предан мне на протяжении всего моего путешествия в «Монпелье».

Наконец, хочу выразить особую благодарность президенту Лорану Николлену, который, как и его покойный отец, возглавлявший клуб, придерживается ценностей и принципов, дорогих для меня.

Мы встретились, как мужчины и давайте попрощаемся, как мужчины. Счастливого окончания сезона», — написал Сако в соцсети X (ранее Twitter).