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«Манчестер Юнайтед» рассматривает Зидана и Аморима на замену Тен Хагу

«Манчестер Юнайтед» рассматривает Зидана и Аморима на замену Тен Хагу
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Английский «Манчестер Юнайтед» рассматривает альтернативы главному тренеру Эрику тен Хагу и заменами являются Зинедин Зидан и Рубен Аморим, сообщает The Times.

Высокопоставленный источник из «Юнайтед» сказал, что два тяжёлых поражения с «Манчестер Сити» (0:3) и «Ньюкаслом» (0:3) поставили тренера под угрозу увольнения.

Клуб при нидерландском специалисте выдал худший старт сезона за 61 год. Поэтому в качестве замен клуб рассматривает главного тренера «Спортинга» Рубена Аморима и Зинедина Зидана. Ситуация сильно осложняется неопределённостью с владельцем.

На данный момент «красные дьяволы» после десяти сыгранных матчей в АПЛ располагаются на восьмой строчке с 15 очками. Также «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Лиги.

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