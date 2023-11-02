«Манчестер Юнайтед» рассматривает Зидана и Аморима на замену Тен Хагу

Английский «Манчестер Юнайтед» рассматривает альтернативы главному тренеру Эрику тен Хагу и заменами являются Зинедин Зидан и Рубен Аморим, сообщает The Times.

Высокопоставленный источник из «Юнайтед» сказал, что два тяжёлых поражения с «Манчестер Сити» (0:3) и «Ньюкаслом» (0:3) поставили тренера под угрозу увольнения.

Клуб при нидерландском специалисте выдал худший старт сезона за 61 год. Поэтому в качестве замен клуб рассматривает главного тренера «Спортинга» Рубена Аморима и Зинедина Зидана. Ситуация сильно осложняется неопределённостью с владельцем.

На данный момент «красные дьяволы» после десяти сыгранных матчей в АПЛ располагаются на восьмой строчке с 15 очками. Также «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Лиги.