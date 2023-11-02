«Динамо» вырвало победу у «Пари НН» на 90+3 минуте и осталось в Пути РПЛ

Сегодня, 2 ноября, состоялся матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Игра 6-го тура в группе D проходила стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:45 мск. Матч обсуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). Хозяева одержали победу со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт на 13-й минуте первого тайма. Обводящим ударом в дальний угол отличился полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян. «Динамо» удалось отыграться спустя всего три минуты. Мяч в активе форварда Константина Тюкавина. На 90+3 минуте Ярослав Гладышев забил второй гол москвичей и принёс победу своей команде.
Эта победа позволила «Динамо» обогнать «Краснодар» в таблице группы D и занять второе место. Москвичи продолжат своё выступление в Пути РПЛ Кубка России. «Пари НН» занял последнее место в группе.
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