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В «Динамо» прокомментировали ситуацию с иском в адрес Норманна

В «Динамо» прокомментировали ситуацию с иском в адрес Норманна
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после матча 6-го тура Фонбет Кубка России с «Пари НН» (2:1) прокомментировал ситуацию с иском в адрес бывшего игрока команды Матиаса Норманна.

«Формулировка «верю я или не верю» не совсем корректна. Могу сказать, что наша юридическая служба прикладывает максимум усилий, чтобы добиться справедливого результата. [Что и] как получится — посмотрим», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, победа над нижегородцами позволила «Динамо» обогнать «Краснодар» в таблице группы D и занять второе место с 11 очками. Москвичи продолжат своё выступление в Пути РПЛ Кубка России. «Пари НН» занял последнее место в группе с двумя очками. Жеребьёвка плей‑офф Кубка России пройдёт завтра, 3 ноября.

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