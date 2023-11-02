«Для РПЛ он может стать таким же, как Малком». В «Динамо» сияет улучшенная версия Захаряна

«Динамо» в летнее трансферное окно потеряло одного из лидеров – Арсена Захаряна. На замену в сентябре клуб приобрёл 23-летнего бразильского полузащитника «Гремио» Бителло. Игрок с ходу стал основным футболистом, и есть ощущение, что болельщики бело-голубых не слишком сильно грустят из-за ухода Захаряна. Ведь в РПЛ появилась новая звезда, которая может сверкнуть в матче с «Пари НН».

Летом 2023-го Бителло мог оказаться в других московских клубах. Об интересе к игроку со стороны «Спартака» и ЦСКА сообщал Марсело Каран, агент бразильца. «Мы не ускоряем уход Бителло. Ему комфортно в «Гремио», его любят болельщики, и он хочет приносить пользу клубу. Нам известно об интересе российских клубов. Мы готовы рассмотреть переезд, но для этого необходимо сначала договориться с «Гремио», – цитировал посредника Metaratings. И затем к бразильцам обратилось «Динамо».

Клубы вели длительные переговоры, которые чуть было не сорвались в начале сентября. Однако трансфер Бителло всё же состоялся. «Динамо» забрало полузащитника за € 10 млн – самый дорогой новичок РПЛ в летнее окно.

«Многие мальчишки из Порту-Аллегри мечтают попасть в Москву, а именно в московское «Динамо». Если серьёзно, то частично нам помог тот факт, что Бителло не смог уехать в те клубы, которые выступают в Лиге чемпионов. Это его расстроило, но он всё равно был настроен на отъезд. Мы же были настойчивы и убедительны. Это сподвигло Бителло на переезд в Москву. Мы смотрели его вживую четыре или пять раз. Когда он играл и в бразильский Серии В, и в Серии А. Мы его знаем очень хорошо, однако до сентября он не продавался. Это было невозможно, но позже всё получилось», — отмечал член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин.

БИТЕЛЛО Фото: t.me/fcdynamo

Бителло – разноплановый футболист. Он может сыграть на позиции центрального полузащитника, «десятки», а также на всех позициях в атаке (опционально). Из сильных сторон: качественный пас (как короткий, так и средний/дальний), неплохой удар, участие в комбинационном футболе, дриблинг (следовательно – стягивает на себя внимание соперника и собирает фолы). При этом парень не против отработать в защите. Бителло забрали в качестве замены Захаряну. Получился апгрейд, так как россиянин, уехавший в «Реал Сосьедад», не всегда активно оборонялся.

Новичок дебютировал за «Динамо» в матче 8-го тура РПЛ с «Пари НН». Победить москвичам он не помог (1:1), однако сразу показал технику и нацеленность на обострение. А уже в следующей игре бразилец забил «Краснодару» в рамках матча Кубка России. Правда, «Динамо» всё же уступило в серии пенальти – 1:1, 3:5 пен. Но легионер заслужил похвалу от Марцела Лички.

Марцел Личка главный тренер «Динамо» «Бителло – отличный игрок, очень талантливый. Рад, что он в нашей команде. Здорово играет на скорости, техничный. Для РПЛ он может стать таким же, как и Малком. Это здорово, что такие футболисты играют здесь».

Почти во всех матчах Бителло проводит на поле по 90 минут или около того. И даже если уходит без результативного действия, то всё равно очень опасен. На его счету уже 4 (3+1) результативных действия в восьми играх за «Динамо».

Бразилец отдал ассист на Роберто Фернандеса во встрече 10-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1), а также забил в кубковом матче со «Спартаком» (3:0) и в игре 13-го тура чемпионата России с «Уралом» (2:0). Сам хавбек настроен амбициозно: «Мы будем стараться, играть так, чтобы стать чемпионами. Сделаем всё возможное. У нас сильная команда и игроки. Будем над этим работать». Громкие слова? Возможно, но это подтверждают цифры.



Бителло – лучший левый полузащитник РПЛ в октябре согласно статистическому порталу WhoScored. Ресурс оценил 23-летнего игрока на 7,6 балла. А его средняя оценка по сезону – 7,15. В «Динамо» показатель выше лишь у Игоря Лещука (7,35) – при том условии, что голкипер провёл три матча в РПЛ, а Бителло – уже шесть.

На счету Бителло 1,3 удара в среднем за игру, 2,3 ключевой передачи, 1,2 попытки дриблинга, 1,8 заработанного на себе фола, 82,6% успешных пасов, 2,0 кросса и 2,2 дальней передачи. При этом бразилец не забывает о защите, отбирая мяч в среднем 1,2 раза за матч и имея одну успешную попытку перехвата в каждой встрече. Универсальный солдат, приносящий пользу на обеих частях поля. Не просто так Бителло интересовались крупные европейские клубы.

БИТЕЛЛО Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Бителло был на радарах у многих европейских команд. Я хорошо знаком с «Гремио», знаю их спортивного директора ― это очень профессиональные люди. У клуба сейчас есть финансовые проблемы, они были заинтересованы в продаже. Однако на начальном этапе трансферного окна они отклонили, например, предложение от «Монако», которое, правда, было меньше € 10 млн. Также бразильцем интересовался «Арсенал», но, насколько знаю, до предложения дело не дошло.

А вот «Фейеноорд» в последние дни европейского трансферного окна сделал официальное предложение. Клуб был готов заплатить и требуемые € 10 млн, но не смог договориться с «Гремио» по графику платежей: нидерландцы были готовы выплатить сумму только в течение трёх лет», — рассказывал известный футбольный менеджер Тимур Лепсая.

Бителло – самый сильно подорожавший игрок РПЛ после летнего трансферного окна. Его ценник увеличился на € 4,5 млн и составляет теперь € 8 млн. Бразилец действительно крут: он превосходит средние цифры игроков РПЛ с точки зрения создания опасности у чужих ворот. Например, Understat отмечает, что xGChain (xG всех атак, которые завершились ударом и в которых игрок принимал участие) Бителло составляет 0,51, а среднее число по лиге – 0,43. То же самое происходит с ключевыми передачами за 90 минут (2,46 у игрока против 1,38 в среднем по лиге), ожидаемыми ассистами за 90 минут (0,20 против 0,14). С точки зрения завершения ещё нужно прибавить (по ударам и ожидаемым голам на 90 минут цифры хуже средних), но Бителло действует в полузащите, а не на острие.

«Динамо» классно попало с трансфером экс-игрока «Гремио». Да, Бителло ещё не находится на пике формы, он будет прибавлять. Однако уже сейчас понятно, что бразилец – будущий топ-футболист РПЛ, который в теории может в дальнейшем отправиться в большую европейскую лигу. «Динамо» здорово и умело заменило Захаряна. Поможет ли полузащитник бело-голубым обыграть «Пари НН» и выйти в верхнюю сетку Кубка России?