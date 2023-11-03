FourFourTwo представил рейтинг главных футбольных икон 2000-х

Бывший игрок итальянского «Милана» и испанской «Барселоны» Роналдиньо стал главной футбольной иконой 2000-х по версии FourFourTwo. В топ-3 вошли также Криштиану Роналду и Тьерри Анри.

Полный список рейтинга:

1. Роналдиньо.

2. Криштиану Роналду.

3. Тьерри Анри.

4. Алекс Фергюсон.

5. Роналдо.

6. Зинедин Зидан.

7. Лионель Месси.

8. Уэйн Руни.

9. Жозе Моуринью.

10. Дэвид Бекхэм.

11. Златан Ибрагимович.

12. Стивен Джеррард.

13. Андреа Пирло.

14. Арсен Венгер.

15. Кака.

16. Хави.

17. Патрик Виейра.

18. Джанлуиджи Буффон.

19. Фрэнк Лэмпард.

20. Фабио Каннаваро.

21. Рауль.

22. Ривалдо.

23. Франческо Тотти.

24. Икер Касильяс.

25. Кафу.

26. Мирослав Клозе.

27. Андрей Шевченко.

28. Оливер Кан.

29. Руд ван Нистелрой.

30. Дидье Дрогба.

31. Хуан Роман Рикельме.

32. Карло Анчелотти.